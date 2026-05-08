Bunun adı kabus! Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 3. kez çapraz bağları koptu

Yusuf Yazıcıdan kötü haber geldi. Olympiakos forması giyen milli yıldızın sol diz çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Kariyerinde bir kez daha ağır sakatlık yaşayan Yusuf Yazıcı’nın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

Yunanistan ekibi Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı’dan üzen haber geldi. Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Yunan basınında yer alan haberlere göre Yusuf Yazıcı’nın sol diz ön çapraz bağları koptu. Tedavi sürecinin uzun sürmesi beklenen deneyimli oyuncunun gelecek sezonun ilk bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.

TALİHSİZLİK PEŞİNİ BIRAKMADI

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Daha önce Fransa’da Lille OSC forması giydiği dönemde benzer bir sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı, Olympiakos’a transfer olduktan kısa süre sonra da aynı problem nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Son yaşadığı sakatlıkla birlikte milli oyuncu, son 6 yıl içinde üçüncü kez ağır bir diz sakatlığıyla karşı karşıya kaldı.

SEZONA DAMGA VURMUŞTU

Bu sezon Olympiakos formasıyla takımının önemli isimlerinden biri olan Yusuf Yazıcı, 27 karşılaşmada görev yaptı. Milli yıldız, bu süreçte 7 gol atıp 6 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

