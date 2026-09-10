Arda Güler imzalıyor! İspanyol medyası anlaşmayı duyurdu

Real Madrid formasıyla her geçen gün daha önemli bir role kavuşan Arda Güler hakkında İspanya'dan dikkat çeken bir gelişme geldi. AS'ın haberine göre Real Madrid yönetimi, genç futbolcunun sözleşmesini uzatma konusunda Arda Güler ve temsilcileriyle anlaşmaya vardı.

REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER KARARI

İspanyol devinin, 21 yaşındaki futbolcunun son dönemde gösterdiği gelişim ve takım içerisindeki artan rolü nedeniyle yeni bir sözleşme hazırladığı belirtildi.

Arda Güler'in 30 Haziran 2029'da sona erecek mevcut kontratının 2031 yılına kadar uzatılması konusunda tarafların el sıkıştığı aktarıldı.

MAAŞINDA DA ARTIŞ OLACAK

AS'ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma tamamlandı ve yeni sözleşme mevcut sezonun başlangıcından itibaren yürürlüğe girecek. Eski Fenerbahçeli oyuncu, 2023 yılında henüz 18 yaşındayken takıma katıldı ve şimdi Mourinho'nun planlarında neredeyse vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Teknik direktör, Türk oyuncuyu Bernardo Silva, Valverde, Camavinga veya Tchouameni gibi oyunculara daha çok ayrılan merkez orta saha pozisyonundan ziyade, daha çok hücum orta saha oyuncusu olarak görüyor .

Güler, Real Madrid'e geldiğinde 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı, ancak Real Madrid'in bu hamleyle amacı, şüpheye yer bırakmamak ve Güler'in takım içindeki öneminin, 18 yaşında Madrid'e geldiğinde ve Real Madrid gibi bir takımın taleplerine uyum sağlamakta zorlandığı zamankiyle aynı olmadığını kabul etmektir.

Kaydettiği ilerleme, onu geçen sezon ve bu sezonun başında kilit bir oyuncu konumuna getirdi. Mourinho, hücum orta saha oyuncusunu rakip kaleye yakın bölgelerde fark yaratabilecek bir oyuncu olarak görüyor ve bunu kulüp yönetimine iletti. Çalışma temposundan, performansından ve bağlılığından tamamen memnun.

Geçen sezonki istatistikleri tüm şüpheleri ortadan kaldırıyor. 51 maçta altı gol ve on dört asist. Bu sezonun ilk ayında ise (Şampiyonlar Ligi'nde cezalı olduğu için oynayamadı) dört lig maçının tamamında forma giydi, bir gol attı ve bir asist yaptı."

Yeni sözleşmenin yalnızca kontrat süresini kapsamayacağı, Arda Güler'in kazancında da iyileştirme yapılacağı ifade edildi.

Real Madrid yönetiminin bu hamleyle milli futbolcunun kulüpteki yükselen konumunu ödüllendirmek ve geleceğini uzun vadeli şekilde güvence altına almak istediği kaydedildi.

MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA

Haberde, Arda Güler'in teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Mourinho'nun milli yıldızı ağırlıklı olarak merkez orta sahada görev yapan Bernardo Silva, Valverde, Camavinga ve Tchouameni gibi isimlerden farklı şekilde, rakip kaleye daha yakın oynayan hücumcu bir orta saha olarak değerlendirdiği belirtildi.

Portekizli teknik adamın Arda'nın çalışma disiplininden, performansından ve gelişiminden oldukça memnun olduğu ifade edildi.

ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Real Madrid'e 2023 yazında henüz 18 yaşındayken transfer olan Arda Güler, geçen sezon takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

Milli futbolcu, geride kalan sezonda 51 karşılaşmada 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Arda, bu sezonun ilk bölümünde ise forma giydiği 4 lig maçında 1 gol ve 1 asist üretti.

Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle forma giyemeyen genç yıldız, ligde ise teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.