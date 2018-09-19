SPOR

Alex de Souza'dan Hürriyet Gücer paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2018 07:45 | Son Güncelleme

Alex de Souza, futbolu bıraktığını açıklayan Hürriyet Gücer için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Alex de Souza'dan Hürriyet Gücer paylaşımı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıklayan Hürriyet Gücer için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Alex, paylaşımının altına da, "Geçirdiğin tüm kariyerini kutlar, bundan sonraki saha dışı hayatında bol şans dilerim" notunu düştü.

alex-1299

PARTNERÜnlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!Ünlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişikliğe gidildiği iddiasını yalanladıFenerbahçe, Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişikliğe gidildiği iddiasını yalanladı
Phillip Cocu Süper Lig'de tek kaldıPhillip Cocu Süper Lig'de tek kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hürriyet güçer alex de souza Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova (Şampiyonlar Ligi D Grubu puan durumu)

Fatih Terim: Maç 8-0 bile olsa Muslera'ya penaltı attırmam!

Fatih Terim: Maç 8-0 bile olsa Muslera'ya penaltı attırmam!

Franck Ribery, Galatasaray'ın galibiyetini kutladı

Franck Ribery, Galatasaray'ın galibiyetini kutladı

Liverpool 3 - 2 PSG (Şampiyonlar Ligi)

Liverpool 3 - 2 PSG (Şampiyonlar Ligi)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın gözü Beşiktaş'ta

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın gözü Beşiktaş'ta

Alex de Souza'dan Hürriyet Gücer paylaşımı

Alex de Souza'dan Hürriyet Gücer paylaşımı

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişikliğe gidildiği iddiasını yalanladı

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişikliğe gidildiği iddiasını yalanladı

Phillip Cocu Süper Lig'de tek kaldı

Phillip Cocu Süper Lig'de tek kaldı

Fenerbahçe resmi siteden Andreas Kilit'in sorunları nedeniyle futbola ara verdiğini duyurdu

Fenerbahçe resmi siteden Andreas Kilit'in sorunları nedeniyle futbola ara verdiğini duyurdu

Yassine Benzia'dan Beşiktaş açıklaması

Yassine Benzia'dan Beşiktaş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.