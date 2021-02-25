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Alex de Souza'dan Yeni Malatyaspor'un teklifine yanıt

25.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Alex de Souza'dan Yeni Malatyaspor'un teklifine yanıt

Okan Buruk ve Alex de Souza, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmedikleri için Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddettiler.

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları devam ederken, Alex de Souza ismi heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, NTV'ye yaptığı açıklamada Alex de Souza'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını açıkladı.

ADİL GEVREK'İN AÇIKLAMALARI:

"Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıyı hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz."

ALEX DE SOUZA TEKLİFİ REDDETTİ İDDİASI

Yerel basından Yeni Malatya Gazetesi'nin haberine göre, Okan Buruk ve Alex de Souza, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmedikleri için Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddettiler. Yönetim rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Yeni Malatyaspor'un eğer Tamer Tuna ile anlaşamazsa, Yalçın Koşukavak'a teklif götüreceği aktarıldı.

(FUTBOL ARENA)

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