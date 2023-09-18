SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! ''İnanılmaz bir kontrat önerdiler''

Alex de Souza'dan yıllar sonra gelen itiraf! ''İnanılmaz bir kontrat önerdiler''

18.09.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, sarı-lacivertli kulüp ile ilgili yıllar sonra itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, sosyal medyada gündem olan açıklamalarda bulundu. İşte Alex'in açıklamaları...

"İNANILMAZ BİR KONTRAT ÖNERDİLER"

DepoPhotos_14812567_(1)

"Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum, çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat korkutucu derecede iyiydi. Bu teklife hayır diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği kontrat gibi bir kontrattı. İki araba, bir ev, uçak biletleri, ekstra maç ücreti, asist ücreti, gol krallığı ücreti... Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım."

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA DEĞMEZDİ"

6bc13d48626cc26dada33bdf9d265eb10b4ae852

"Fenerbahçe'deki ilk kontratım bittiğinde 30 yaşımdaydım. O dönemde Borussia Dortmund, Hertha Berlin ve Benfica ile görüştüm. Fenerbahçe'den ayrılmaya değip değmeyeceğini düşündüm ve Fenerbahçe'de kaldım."

Fenerbahçe formasıyla 344 resmi maça çıkan Brezilyalı 10 numara, bu maçlarda 171 gol 146 asistlik performans göstermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u toplantıya davet ettiğini açıkladıTFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u toplantıya davet ettiğini açıkladı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk, Sacha Boey ve Nelsson açıklaması!Dursun Özbek'ten Okan Buruk, Sacha Boey ve Nelsson açıklaması!
Zlatan Ibrahimovic sürpriziZlatan Ibrahimovic sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Alex de Souza fenerbahçe 10

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.