Alex de Souza için flaş iddia! Türkiye'ye mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı yıldız Alex de Souza için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Lacivertli formayı giydiği 8 yıllık dönemde 3 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ile 2 TFF Süper Kupa kazanmasının yanında iki kez de gol kralı olan Brezilyalı efsane Alex de Souza için Süper Lig iddiaları ortaya atıldı...

SIRAYA GİRDİLER!

2012 yılında Fenerbahçe'den beklenmedik bir şekilde ayrılan ve eski takımı Cruzeiro'ya imza atan Alex, 2015 yılında ise aktif futbolculuk kariyerine son vermişti. Futbolculuk döneminin ardından Sao Paulo altyapı takımını çalıştıran Brezilyalı için Süper Lig ekipleri sıraya girmiş durumda.

TÜRKİYE'YE Mİ DÖNÜYOR?

Alex de Souza için ilk atan ekip Hatayspor olsa da somut bir adım atılmamış ve takımın başına Serkan Özbalta getirilmişti. Brezilyalı futbol adamı için daha sonra Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un yardımcılığı teklifi götürülmüş ancak Alex bu teklifi de reddetmişti.

SÜPER LİG'DEN TALİP VAR

Son olarak Alex de Souza'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden bir teklif daha aldığı ancak bu öneriyi de geri çevirdiği öğrenildi. Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan ve Türk futbolseverlerin gönlünde taht kuran Alex için resmi girişimlerin devam ettiği ve ikna çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



