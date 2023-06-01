Alex de Souza İstanbul'a geliyor! Şampiyonlar Ligi'nde maç yorumlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran Cumartesi günü Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Tüm dünyanın yakından takip edeceği mücadele öncesi Alex de Souza'dan flaş bir hamle geldi.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye çok az gelen Alex de Souza, Inter-Manchester City maçını yorumlamak için İstanbul'a geliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Inter arasında gerçekleşecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali saat 22.00'de oynanacak. Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

MAÇA ÖZEL FUTBOL TOPU

Maçta kullanılacak topun tasarımı da netleşti. 3 farklı desene sahip topta yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.



