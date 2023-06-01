SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Alex de Souza İstanbul'a geliyor! Şampiyonlar Ligi'nde maç yorumlayacak

Alex de Souza İstanbul'a geliyor! Şampiyonlar Ligi'nde maç yorumlayacak

01.06.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alex de Souza, Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a geliyor. Inter ile Manchester City'nin karşı karşıya geleceği dev mücadelede Alex de Souza, TNT Spor adına maçı yorumlayacak.

Alex de Souza İstanbul'a geliyor! Şampiyonlar Ligi'nde maç yorumlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran Cumartesi günü Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Tüm dünyanın yakından takip edeceği mücadele öncesi Alex de Souza'dan flaş bir hamle geldi.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

DepoPhotos_14812567_(1)

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye çok az gelen Alex de Souza, Inter-Manchester City maçını yorumlamak için İstanbul'a geliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ZtC2vtt2rEuuQcKi-Jz4ww

Manchester City ile Inter arasında gerçekleşecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali saat 22.00'de oynanacak. Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

MAÇA ÖZEL FUTBOL TOPU

ataturk-olimpiyat-stadi-uefa-sampiyonlar-ligi-finali-2007330

Maçta kullanılacak topun tasarımı da netleşti. 3 farklı desene sahip topta yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray bu akşam şampiyon olursa kaç eleme oynayacak?Galatasaray bu akşam şampiyon olursa kaç eleme oynayacak?
Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''
''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''
Anahtar Kelimeler:
Alex de Souza şampiyonlar ligi UEFA ligi maçın

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı 'kabine' iddiası

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

BOTAŞ Haziran ayı fiyat tarifesini yayımladı!

Maçın ardından Arda Turan: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...

Maçın ardından Arda Turan: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu!

Ümit Özat sözünü tuttu ve saçını kırmızıya boyadı!

Ümit Özat sözünü tuttu ve saçını kırmızıya boyadı!

Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması Galatasaray'a yaradı!

Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması Galatasaray'a yaradı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.