Alex de Souza İstanbul'a geliyor! Şampiyonlar Ligi'nde maç yorumlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran Cumartesi günü Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Tüm dünyanın yakından takip edeceği mücadele öncesi Alex de Souza'dan flaş bir hamle geldi.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye çok az gelen Alex de Souza, Inter-Manchester City maçını yorumlamak için İstanbul'a geliyor.
Manchester City ile Inter arasında gerçekleşecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali saat 22.00'de oynanacak. Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
Maçta kullanılacak topun tasarımı da netleşti. 3 farklı desene sahip topta yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.