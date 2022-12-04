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Alex de Souza'ya bir tepki de Ümit Özat'tan geldi! ''Ben yapsam dolandırıcı derdiniz''

04.12.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde ''Yuvama dönüyorum'' şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşım sonrası Fenerbahçe taraftarları ümitlenmiş ve efsane isme yorumlar yağdırmıştı. Herkes Alex'in Jorge Jesus'un ekibine katılmasını beklerken, Alex'in yaptığı davranış sevenlerini şoke etti. Bu olay sonrası Fenerbahçe'nin bir başka efsanesi Ümit Özat, çok sert tepki gösterdi.

Alex de Souza'ya bir tepki de Ümit Özat'tan geldi! ''Ben yapsam dolandırıcı derdiniz''

2012-2013 sezonunda dönemin Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ile yaşadığı problemler nedeniyle sözleşmesi feshedilen Alex de Souza'nın yaptığı paylaşım Fenerbahçelileri tekrar heyecanlandırmıştı. İşin aslı ortaya çıkmasının ardından taraftarlar Alex'e öfke kustu. Bu öfke furyasına Ümit Özat da katıldı.

YUVAMA DÖNÜYORUM DEDİ, BAHİS REKLAMI ALDI

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Yaptığı bu paylaşımın ardından taraftarları heyecanlandıran Alex, 2 gün sonra illegal bahis şirketinden reklam aldı. Bu reklam için sadece 10 bin dolar aldığı iddia edilen Alex'e tepki git gide büyüyor. Sarı-lacivertlilerin efsane oyuncusu Ümit Özat da Alex'e tepki gösterdi.

"BEN YAPSAM DOLANDIRICI DERDİNİZ"

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Alex de Souza'nın illegal bir bahis şirketinin reklamını yapmasının ardından konuşan Ümit Özat, "Alex, 'Yuvama dönüyorum' diye illegal bahis sitesi reklamı yapıyor. Ben yapsam dolandırıcı dersiniz." ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar Ümit Özat'ın bu açıklamasının ardından beğeni yağdırdı.


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