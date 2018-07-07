Alex ikna etti, F.Bahçe'ye 'evet' dedi

Fenerbahçe eski kaptanı Alex de Souza, flaş bir transfer için aracılık yaptı ve işi tek başına bitirdi...
Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan olmadan önce yaptığı bir konuşmada, "Fenomen Ronaldo'yu PSV'ye gitmeden önce bulan takım olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı. 8 aydır Damien Comolli ile çalışan Koç'un keşiflerinden birinin Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ın 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Roger Guedes olduğu ortaya çıktı.
Genç yıldız adayının Katarlı menajeri Ahmed ile hem Comolli'nin hem de başkan Ali Koç'un defalarca görüştüğü belirtildi. Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun, menajeri tarafından Türkiye'ye gelme konusunda ikna edildiği ifade edildi.
ALEX TRANSFERDE BÜYÜK ROL OYNADI
Alex de Souza'nın Guedes'i iknada büyük katkılarının olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza bu transfer için devreye girince oyuncu da teklife "Evet" dedi. İki taraf bir kez daha görüşecek. (Fotomaç)
Kiralık oynadığı Atletic MG'ye 12 lig maçında 9 gol-3 asistlik müthiş bir katkı sağlayan Roger Guedes'in peşinde Benfica, Porto, Shakhtar, Al-Wehda ve Al-Ahli de var.
Comolli'nin, oyuncunun kulübü Palmeiras'la ilk temasları gerçekleştirdiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi. Roger Guedes'in transfermarkt'ta piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
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