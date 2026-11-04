Liverpool maçında Kadıköy'de Emre Belözoğlu rüzgarı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşması öncesinde Kadıköy'de büyük ilgi gördü. Statta yapılan anonsun ardından tribünlerden yükselen tezahüratlar dikkat çekti.
🔴 Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması öncesinde sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu statta anons edildi. Belözoğlu, taraftarları selamladı. https://t.co/P6dlFyImEH— Mynet (@mynet) November 4, 2026
Fenerbahçe Stadı'nda Liverpool maçı öncesinde sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun anonsu yapıldı. Anonsun ardından tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken taraftarlar, deneyimli teknik adam lehine tezahüratlarda bulundu.
Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayarak taraftarların ilgisine karşılık verdi. Kadıköy'de yıllar sonra yeniden yükselen Emre Belözoğlu tezahüratları, Fenerbahçe'de başlayan yeni dönemin dikkat çeken anlarından biri oldu.
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