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Liverpool maçında Kadıköy'de Emre Belözoğlu rüzgarı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Liverpool maçı öncesinde taraftarlarla buluştu. Kadıköy'de uzun bir aranın ardından yeniden Belözoğlu'nun adının tribünlerde yankılanması geceye damga vurdu.

Liverpool maçında Kadıköy'de Emre Belözoğlu rüzgarı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşması öncesinde Kadıköy'de büyük ilgi gördü. Statta yapılan anonsun ardından tribünlerden yükselen tezahüratlar dikkat çekti.

KADIKÖY'DE EMRE BELÖZOĞLU ANONSU!

Liverpool maçında Kadıköy de Emre Belözoğlu rüzgarı! 1

Fenerbahçe Stadı'nda Liverpool maçı öncesinde sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun anonsu yapıldı. Anonsun ardından tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken taraftarlar, deneyimli teknik adam lehine tezahüratlarda bulundu.

YILLAR SONRA YENİDEN EMRE BELÖZOĞLU TEZAHÜRATLARI!

Liverpool maçında Kadıköy de Emre Belözoğlu rüzgarı! 2

Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayarak taraftarların ilgisine karşılık verdi. Kadıköy'de yıllar sonra yeniden yükselen Emre Belözoğlu tezahüratları, Fenerbahçe'de başlayan yeni dönemin dikkat çeken anlarından biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Emre Belözoğlu fenerbahçe
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