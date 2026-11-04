Arda Turan'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Shakhtar'ın yıldızı ameliyat olacak

Shakhtar Donetsk'te Fenerbahçe karşılaşması öncesinde önemli bir eksik gündeme geldi. Ukrayna ekibinin 20 yaşındaki golcüsü Kaua Elias'ın sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

SHAKHTAR DONETSK'İN YILDIZI AMELİYAT OLACAK!

Shakhtar Donetsk forması giyen Kaua Elias, ayak tarak kemiğinde kırık meydana geldiğini ve ameliyat olacağını açıkladı. 20 yaşındaki Brezilyalı santrforun yaşadığı sakatlık, Arda Turan'ın takımında önemli bir eksikliğe neden oldu.

Genç futbolcu, bu sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

BU SEZON 14 MAÇTA 3 GOL ATTI

Kaua Elias, bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon ise 36 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının hücum hattında önemli bir rol üstlenmişti.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ARDA TURAN'A KÖTÜ HABER

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk, bu sonuçla 4 puanda kaldı. Sporting ise puanını 9'a yükseltti.

Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kaua Elias'ın sakatlığı nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek olması, Shakhtar Donetsk adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.