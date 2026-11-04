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Arda Turan'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Shakhtar'ın yıldızı ameliyat olacak

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'te sakatlık gelişmesi yaşandı. Genç santrfor Kaua Elias'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kaua Elias

Kaua Elias

BRE Brezilya
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Shakhtar Donetsk
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Arda Turan'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Shakhtar'ın yıldızı ameliyat olacak
Burak Kavuncu

Shakhtar Donetsk'te Fenerbahçe karşılaşması öncesinde önemli bir eksik gündeme geldi. Ukrayna ekibinin 20 yaşındaki golcüsü Kaua Elias'ın sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

SHAKHTAR DONETSK'İN YILDIZI AMELİYAT OLACAK!

Arda Turan a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Shakhtar ın yıldızı ameliyat olacak 1

Shakhtar Donetsk forması giyen Kaua Elias, ayak tarak kemiğinde kırık meydana geldiğini ve ameliyat olacağını açıkladı. 20 yaşındaki Brezilyalı santrforun yaşadığı sakatlık, Arda Turan'ın takımında önemli bir eksikliğe neden oldu.

Genç futbolcu, bu sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

BU SEZON 14 MAÇTA 3 GOL ATTI

Arda Turan a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Shakhtar ın yıldızı ameliyat olacak 2

Kaua Elias, bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon ise 36 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının hücum hattında önemli bir rol üstlenmişti.

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FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ARDA TURAN'A KÖTÜ HABER

Arda Turan a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Shakhtar ın yıldızı ameliyat olacak 3

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk, bu sonuçla 4 puanda kaldı. Sporting ise puanını 9'a yükseltti.

Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kaua Elias'ın sakatlığı nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek olması, Shakhtar Donetsk adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.

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Shakhtar Donetsk Arda Turan Sakatlık fenerbahçe şampiyonlar ligi
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