Alex Oxlade-Chamberlain yeni sezonda da yok

İngiliz ekibinin Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, geçen sezon Roma ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun yeni sezonun büyük bölümünde tedavi ve rehabilitasyona odaklanacağını söyledi.
Anfield Road Stadı'nda Roma maçında Aleksandar Kolarov ile girdiği ikili mücadelenin ardından dizinden sakatlanan İngiliz futbolcu, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı.
Geçen sezon öncesinde Arsenal'dan 35 milyon sterlin bonservisle Liverpool'a transfer olan Oxlade-Chamberlain, tüm kulvarlarda 42 maçta forma giymişti.
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