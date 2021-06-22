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Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Alex Teixeira hangi takımda oynadı?

22.06.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın imza parası ve yıllık ücret talebini geri çevirmesi nedeniyle transfer edilemeyen Alex Teixeira için Galatasaray’ın da devreye girdiği iddia edildi. Ukrayna’da yıldızlaşarak Çin ligi ekiplerine rekor bonservis bedeliyle transfer olan ve şu sıralar boşta olan Alex Teixeira için Süper Lig’in iki devi karşı karşıya geldi.

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Alex Teixeira hangi takımda oynadı?

Beşiktaş’ın görüşmelerini sürdürdüğü Alex Teixeira için Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas da gaza bastı. Seçimi kazanır kazanmaz harekete geçen Burak Elmas’ın Alex Teixeira’nın yıllık ücret ve imza parası talebini karşılayabileceği öne sürüldü.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

6 Ocak 1990'da doğan Alex Teixeira, Brezilya'nın Duque de Caxias kentinde doğdu. On numara mevkiinde oynayan 1,74 boyundaki yıldız isim, futbola ülkesinin ekiplerinden Vasco'nun U20 takımında başladı. 2008’de Vasco da Gama ile maçlara çıkmaya başlayan Alex Teixeira, 2010'da Shakhtar Doneks'de 6 milyon avro transfer bedeliyle transfer oldu.

Başarılı bir 6 sezon geçiren Alex Teixeira, 50 milyon avro gibi rekor bir bonservis bedeliyle 2016'da Çin ligi ekiplerinden JS Suning'in yolunu tuttu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN TEİXEİRA SAVAŞI

Beşiktaş’ın bir süredir görüştüğü Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira için Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas’ın da girişimde bulunduğu iddia edildi. Çin ekibiyle sözleşmesi sona eren ve çift ayağını da etkili bir şekilde kullanabilen Alex Teixeira’nın Galatasaray’ın yıllık ücret ve imza parası talebini karşılamaya hazır olduğu belirtiliyor.

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Alex Teixeira hangi takımda oynadı?

Beşiktaş’ın Alex Teixeira’nın yıllık ücret ve imza parasını kabul etmediği için bu transferin gerçekleşmediği söyleniyor. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas’ın ise seçimi kazanır kazanmaz Alex Teixeira transferi için devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın, Alex Teixeira’nın tüm taleplerini karşılamaya hazır olduğu iddia edildi. Şu sıralar hem Beşiktaş hem de Galatasaray’ın Alex Teixeira için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Bu transfer kapışmasından hangi tarafın galip çıkacağı ise çok kısa bir süre içinde netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
manejer oyunlari basladi ayni futbolcular farkli takimlara onerilerek fiyat arttirma cabasindalar Türk kulupleri bu oyunlara gelmemeli aralarinda gorusmeler yapmali rekabete girmemeli

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