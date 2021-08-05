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Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alex Teixeira hangi mevkide oynuyor?

05.08.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-beyazlı kulübün yıldızı Josef de Souza, Beşiktaş’la anlaşmaya varan Alex Teixeira ile ilgili müjdeyi verdi. Siyah-beyazlı taraftarların heyecan içerisinde beklediği Alex Teixeira, ‘’Geliyorum’’ mesajını iletti.

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alex Teixeira hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş’ın yıldızı Josef de Souza aracılığıyla mesaj gönderen Alex Teixeira’nın cumartesi geleceğini söylediği iddia edildi. Futbola ülkesi Brezilya’da başlayan Alex Teixeira, Çin Ligi ekiplerinden JS Suning’e 50 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Alex Teixeira, sosyal medyada Beşiktaş'la ilgili paylaşım yapmıştı. Beşiktaşlı yıldız futbolcu Josef de Souza ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaşan Alex Teixeira'nın bu hamlesi, taraftarı heyecanlandırdı.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?

6 Ocak 1990'da Brezilya'nın Duque de Caxias kentinde doğan Alex Teixeira, Vasco de Gama'nın alt yapısında futbola başladı. 2008'de A takımla birlikte maçlara çıkan Alex Teixeira, Ocak 2010'da Shakhtar Donetsk'e 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2016'da JS Suning'e 50 milyon avro gibi rekor bir bedelle anlaşan Alex Teixeira, orta saha-on numara mevkinde oynuyor. 1,73 boyundaki yıldız oyuncu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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