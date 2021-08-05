Alex Teixeira transferi sosyal medyada açıkladı

Beşiktaş'ın transfer sezonunun başından itibaren görüşmelerde bulunduğu ve geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız ismin paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı.

TRANSFERİ DUYURDU

Beşiktaş, Brezilyalı Alex Teixeira'yı kadrosuna katmak üzereyken yıldız isim bir taraftarın Beşiktaşlı formalı paylaşımını kendi hesabında paylaşarak transferi duyurdu.

İşte yıldız ismin paylaşımı;

MENAJERİ DE PAYLAŞTI

Siyah Beyazlılar, Brezilyalı oyuncu ile anlaşırken, 31 yaşındaki futbolcu İstanbul’a davet edildi. Teixeira'nın menajeri transferle ilgili "Pazartesi yeni bir yolculuk başlıyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun menajerinin paylaşımında "Az sonra ve bizi izlemeye devam edin" ifadeleri yer alırken paylaşım görselinde Kartal ve Türk bayrağı resimleri kullanıldı.

Beşiktaşlı Josef de Souza ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kim mutlu elini kaldırsın" dedi. Alex Teixeira bu gönderiye de yanıt verdi.



