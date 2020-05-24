Alex'ten duygulandıran Lefter paylaşımı

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Ramazan Bayramı mesajı için sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu. 42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazdı.

Alex de Souza'nın vefa dolu paylaşımı büyük beğeni topladı.



