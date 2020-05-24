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Alex'ten duygulandıran Lefter paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2020 17:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin efsane ismi merhum Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafla Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Alex'ten duygulandıran Lefter paylaşımı

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Ramazan Bayramı mesajı için sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu. 42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazdı.
Alex de Souza'nın vefa dolu paylaşımı büyük beğeni topladı.

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