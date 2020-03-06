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Alex'ten heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza paylaşım yaptı.

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sürpriz bir hareket geldi.

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Brezilyalı yıldız, İnstagram'dan şampiyonluk kutlamalarından kendisinin bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, "Alex, F.Bahçe'ye mi geliyor" yorumları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe alex de souza Spor Toto Süper Lig

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