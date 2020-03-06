Alex'ten heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sürpriz bir hareket geldi.
Brezilyalı yıldız, İnstagram'dan şampiyonluk kutlamalarından kendisinin bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, "Alex, F.Bahçe'ye mi geliyor" yorumları yapıldı.
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