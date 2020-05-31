Alexander Bieler, eşinin soyadını aldı

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alexander Bieler, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı.
Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 5 asistle takımına önemli bir katkısı bulunan orta saha oyuncusunun formasında da artık Bieler yerine Mühling yazıyor.
(İHA)
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