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Alexander Bieler, eşinin soyadını aldı

ALMANYA HABERLERİ  | 31.05.2020 09:19 | Son Güncelleme

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını alarak adını Alexander Mühling olarak değiştirdi.

Alexander Bieler, eşinin soyadını aldı

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alexander Bieler, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı.

Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 5 asistle takımına önemli bir katkısı bulunan orta saha oyuncusunun formasında da artık Bieler yerine Mühling yazıyor.

(İHA)

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