Alexander Djiku kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Açıklama geldi...

Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku’nun sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yapmış ve Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıklamıştı.

3 HAFTA İÇİNDE İYİLEŞECEK

Spor camiasının ünlü fizyoterapisti Ferda Saraçoğlu, Djiku'nun durumuyla ilgili Mynet Spor'a detaylı bir açıklama yaptı. Saraçoğlu, "Normalde bu tür sakatlıklar minimum 6 haftada iyileşiyor. Djiku'nun durumu biraz farklı. 5. parmak olduğu için 3. haftada iyileşme büyük ölçüde tamamlanır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





