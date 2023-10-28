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Alexander Djiku kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Açıklama geldi...

28.10.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Spor camiasının ünlü fizyoterapisti ve bütünsel terapisti Ferda Saraçoğlu, Fenerbahçe’nin yıldızı Alexander Djiku’nun son durumuna ilişkin değerlendirme yaptı.

Alexander Djiku kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Açıklama geldi...
Alexander Djiku

Alexander Djiku

GNA Gana
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku’nun sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yapmış ve Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıklamıştı.

3 HAFTA İÇİNDE İYİLEŞECEK

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Spor camiasının ünlü fizyoterapisti Ferda Saraçoğlu, Djiku'nun durumuyla ilgili Mynet Spor'a detaylı bir açıklama yaptı. Saraçoğlu, "Normalde bu tür sakatlıklar minimum 6 haftada iyileşiyor. Djiku'nun durumu biraz farklı. 5. parmak olduğu için 3. haftada iyileşme büyük ölçüde tamamlanır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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