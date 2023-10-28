Alexander Djiku kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Açıklama geldi...

Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku’nun sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yapmış ve Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıklamıştı.
Spor camiasının ünlü fizyoterapisti Ferda Saraçoğlu, Djiku'nun durumuyla ilgili Mynet Spor'a detaylı bir açıklama yaptı. Saraçoğlu, "Normalde bu tür sakatlıklar minimum 6 haftada iyileşiyor. Djiku'nun durumu biraz farklı. 5. parmak olduğu için 3. haftada iyileşme büyük ölçüde tamamlanır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.