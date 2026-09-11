SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Alexander Nübel: "Bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu"

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Alexander Nübel, geçen hafta Fenerbahçe’ye karşı aldıkları derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor FK karşısında da kazanmalarının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Alexander Nübel: "Bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlı takımın Alman kalecisi Alexander Nübel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erzurumspor FK’ya karşı oynadıkları maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Nübel, "Geçen hafta Fenerbahçe’ye karşı aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımdan dolayı mutluyum, bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum" diye konuştu.

"TAKIM SAVUNMAMIZ ÇOK İYİ"

Savunma anlamında takım olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Alman kaleci, "Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santrforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hâlâ daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlara teşekkür eden Nübel, "Tüm taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalar da geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
3 - 0
Erzurumspor FK Erzurumspor FK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladıGalatasaray, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
Kartal Kayra Yılmaz: "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"Kartal Kayra Yılmaz: "Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Alexander Nübel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Skandallarına bir yenisini ekledi: 'Türk ajanı' diyerek tutuklayacak! "Bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar"

Skandallarına bir yenisini ekledi: 'Türk ajanı' diyerek tutuklayacak! "Bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar"

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.