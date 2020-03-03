Alexander Sörloth: Gol atacağımı hissediyorum

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye gol attığı ve 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarının gollerinde büyük payı olduğunu belirten Norveçli golcü, "İlk hedefim gol atmak değil takımın kazanması. Kazanan taraf biz olduk, Kadıköy'e de galibiyet için gideceğiz. Takım arkadaşlarıma ve kendime güvenim var. Sahada bana harika paslar atıyorlar. Sahada olduğumda gol atacağımı zaten hissediyorum" dedi.

