Alexander Sörloth Real Madrid'e transfer olacak mı?

Gol krallığında zirvede yer alan bordo-mavili oyuncu, “Trabzonspor’da tecrübe ettiğim deneyim bambaşka. Taraftar sizi çılgınca bağrına basıyor ve sevildiğinizi görüyorsunuz. Üst düzey bir rekabetin içine girip zirvede yer aldığınızda futbol çok şey ifade ediyor. Yenilmez hissediyorsunuz. Bunun bir parçası olmak harika bir duygu” dedi.
Hakkında çıkan Real Madrid iddiaları kendisine hatırlatılan Sörloth, “Çok şükür ki ayaklarımı yere sağlam basmamı sağlayan bir ailem, dostlarım ve kız arkadaşım var. Bu tip şeyler ortaya çıktığında bunları doğru şekilde kullanmaya bakıyorum. Benim yapmam gereken bunu itici bir güç olarak kullanarak, nasıl iyi bir futbolcu olduğumu ortaya koyup, söylentilerin gerçek olabileceğini göstermektir.” dedi.
Şampiyonluk ve lige verilen arayla ilgili ise Norveçli santrfor, “Sürekli bu konuları düşünmemeye çalışmak gerek. Ancak tabii bu konu her zaman aklınızın gerisinde bir yerlerde oluyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlayabilirsek, bu çok güzel olacak” diye konuştu.
Sörloth, vatandaşı olan futbolcuların farklı ülkelerde sergiledikleri başarılı performansın önemine de dikkat çekti. Norveçli futbolcu, “Erling Haaland Dortmund’da, Joshua King Bournemouth’ta, Martin Ödegaard Sociedad’da iyi işler çıkarıyorlar. Aynı hafta kendi liglerinde çıktıkları maçlarda iyi bir performans gösterip öne çıktıklarında bu durum benim için ekstra bir motivasyon sağlıyor” dedi.
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