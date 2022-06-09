Alexandre Lacazette evine geri döndü! ''Peynir ekmek gibi gol atar''

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.

Ligi 8. sırada tamamlayan Olimpik Lyon, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek.

LACAZETTE İÇİN ARSENAL NE KADAR ÖDEMİŞTİ?

Arsenal, 2017'de Lacazette için bonuslarla birlikte yaklaşık 53 milyon Euro (46.5 milyon Sterlin) bonservis bedeli ödemişti.

Söz konusu bonservis bedeli ile Lacazette, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i geçerek kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Londra temsilcisi, 2013'te Mesut Özil'i İspanyol ekibi Real Madrid'den yaklaşık 42,4 milyon Sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da başlayan Lacazette, Mayıs 2010'dan 2017'ye kadar forma giydiği takımında 275 maçta 129 kez fileleri havalandırdı.

Lacazette, Olympique Lyon'da birer kez lig, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.



