SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Alexandre Lacazette evine geri döndü! ''Peynir ekmek gibi gol atar''

Alexandre Lacazette evine geri döndü! ''Peynir ekmek gibi gol atar''

09.06.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal ile yolları ayıran Alexandre Lacazette, eski kulübü Olympique Lyon ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Olympiqe Lyon'dan 2017'de 53 milyon Euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olan, bu sezon ise İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Alexandre Lacazette eski külübüne döndü. 31 yaşındaki forvet oyuncusu Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sosyal medyada taraftarlar Lacazette'in Lyon'a dönmesinin ardından ''Fransa'da peynir ekmek gibi gol atar'' yorumları yaptı.

Alexandre Lacazette evine geri döndü! ''Peynir ekmek gibi gol atar''
Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Arsenal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.

Ligi 8. sırada tamamlayan Olimpik Lyon, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek.

LACAZETTE İÇİN ARSENAL NE KADAR ÖDEMİŞTİ?

Screenshot_1

Arsenal, 2017'de Lacazette için bonuslarla birlikte yaklaşık 53 milyon Euro (46.5 milyon Sterlin) bonservis bedeli ödemişti.

Söz konusu bonservis bedeli ile Lacazette, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i geçerek kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olmuştu. Londra temsilcisi, 2013'te Mesut Özil'i İspanyol ekibi Real Madrid'den yaklaşık 42,4 milyon Sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da başlayan Lacazette, Mayıs 2010'dan 2017'ye kadar forma giydiği takımında 275 maçta 129 kez fileleri havalandırdı.

Lacazette, Olympique Lyon'da birer kez lig, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın Messi! Sosyal medyada rezil rüsva oldu...Ne yaptın Messi! Sosyal medyada rezil rüsva oldu...
Arda Güler için ters köşe! PSG derken...Arda Güler için ters köşe! PSG derken...
Yılın transferini Instagram'dan duyurdu!Yılın transferini Instagram'dan duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC Alexandre Lacazette
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açıyor?

Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açıyor?

Bu hoca gelirse Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılır!

Bu hoca gelirse Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılır!

Bunlar nasıl sözler Balotelli!

Bunlar nasıl sözler Balotelli!

Fenerbahçe bu transferi yaparsa dünya gündemine otururuz...

Fenerbahçe bu transferi yaparsa dünya gündemine otururuz...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.