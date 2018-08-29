Alexandre Pato kimdir, kaç yaşında? Brezilyalı forvet Galatasaray’a mı transfer olacak?

Gomis’in ayrılmasından sonra Galatasaray’da heyecanla bir forvet transferi bekleniyor. Son olarak sarı kırmızı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Brezilyalı forvet Alexander Pato resmi Twitter hesabından aslan emojisi paylaştı.

???? — PATO (@AlexandrePato) 29 Ağustos 2018

ALEXANDAR PATO KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu olan Brezilyalı Pato, 2007′e kadar Internacional takımında oynadı. 2006′da Internacional’ın Kıtalararası Kupa’yı kazandığı kadroda yer aldı. Bu şampiyonanın yarı final maçında topu omzunda sektirerek sürmesiyle tüm ilgiyi üzerine çekti. Pato, Recopa Sudamericana 2007’de attığı 2 golle takımına kupayı getiren isim oldu.

AC Milan'ın ilgisini çeken Pato, 2007'de Milan'a transfer oldu. Alexandre Pato'ya Milan'da "Shevchenko'nun 7 numarası" verildi ve bu ondan beklentilerin çok fazla olduğunu açıkça gösterdi. Pato ise ilk çıktığı maçta Napoli'ye Milan'daki ilk golünü atarak ondan gelen beklentileri karşılayabileceğini gösterdi. Ayrıca Pato, İngiltere'nin Times gazetesindeki "Dünya'nın 25 Genç Yetenekleri" arasında gösterilmektedir. Ancak Pato, AC Milan yıllarında sakatlık ve bir türlü istenileni veremediğinden dolayı 2013 yaz transfer döneminde 15 milyon € transfer bedeliyle Corinthians'a transfer olmuştur. 2014'te ise São Paulo ekibine kiralanmıştır burada 47 resmi mücadelede 17 gol atan Alexandre Pato, Chelsea takımında da kiralık olarak forma giymiştir. 26 Temmuz 2016'da Villareal'e transfer olmuştur.

