MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda frikik vermemek için şekilden şekle girdi!

Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda frikik vermemek için şekilden şekle girdi!

01.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li model Alexis Ren de tüm dünyayı saran Cadılar Bayramı coşkusuna dahil oldu. Marilyn Monroe kostümü giyen güzel manken, frikik vermemek için çabaladı.

Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda frikik vermemek için şekilden şekle girdi!

26 yaşındaki dünyaca ünlü model Alexis Ren, Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği Marilyn Monroe kostümüyle takipçilerini büyüledi.

Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda Marilyn Monroe oldu! Frikik vermemek için çabaladı

Göğüs dekoltesini kontrol altında tutmak için gayret gösteren Alexis Ren, paylaşımına ''Marilyn Monroe olmaktan gurur duyuyorum. Herkese mutlu bayramlar'' notunu düştü.

Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda Marilyn Monroe oldu! Frikik vermemek için çabaladı

Alexis Ren'in paylaşımına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.

Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda Marilyn Monroe oldu! Frikik vermemek için çabaladı

Kaliforniyalı model, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda Marilyn Monroe oldu! Frikik vermemek için çabaladı

Sosyal medya fenomeni olarak başladığı kariyerine model olarak devam eden Alexis Ren'in 17 milyon takipçisi mevcut.

Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda Marilyn Monroe oldu! Frikik vermemek için çabaladı

Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda Marilyn Monroe oldu! Frikik vermemek için çabaladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!
"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra..."Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...
'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı
Anahtar Kelimeler:
Alexis Ren Model sterlin ne kadar sterlin tl yaşında sterlin fiyatları aktan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!

Otomobil piyasasından flaş talep: Banka kredilerinde yeni düzenleme

Otomobil piyasasından flaş talep: Banka kredilerinde yeni düzenleme

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sıydı! Kızı da oyuncu çıktı

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sıydı! Kızı da oyuncu çıktı

İlginizi Çekebilir

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.