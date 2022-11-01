Alexis Ren Cadılar Bayramı'nda frikik vermemek için şekilden şekle girdi!

26 yaşındaki dünyaca ünlü model Alexis Ren, Cadılar Bayramı'nda tercih ettiği Marilyn Monroe kostümüyle takipçilerini büyüledi.

Göğüs dekoltesini kontrol altında tutmak için gayret gösteren Alexis Ren, paylaşımına ''Marilyn Monroe olmaktan gurur duyuyorum. Herkese mutlu bayramlar'' notunu düştü.

Alexis Ren'in paylaşımına kısa sürede 100 binden fazla beğeni geldi.

Kaliforniyalı model, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya fenomeni olarak başladığı kariyerine model olarak devam eden Alexis Ren'in 17 milyon takipçisi mevcut.



