Alexis Ren neredeyse çırılçıplak

Önce erkek arkadaşıyla yaşadığı kötü ayrılık ve sonrasında da yeme bozukluğu olarak bilinen (Blumia) hastalıkla savaşan güzel yıldız Alexis Ren, kötü günleri geride bıraktı. 13 milyondan fazla takipçisi olan seksi yıldız yakın zamanda kendi spor kıyafeti tasarımı olan Ren Active markasıyla gündeme gelmişti.

Verdiği bir röportajda “Artık ‘zayıf’ değil ‘sağlıklı’ olmaya odaklandım” diyen güzel isim, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozu kısa bir sürede 1 milyona yakın beğeni topladı. 22 yaşındaki yıldız bir kısa bir süre önce Alex Bersten ile birlikteydi. 1 ay gibi kısa bir süre sonrasında resmi açıklama yapmasalar da çifte yakın kaynaklar ayrıldıklarını söyledi.



