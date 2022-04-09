Aleyna Ertürk kimdir? Milli eskrimci Aleyna Ertürk Dünya şampiyonu mu oldu?

Aleyna Ertürk, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Türkiye Eskrim Federasyonundan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Aleyna Ertürk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Milli eskrimci Aleyna Ertürk Dünya şampiyonu mu oldu? soru ve konu başlıklarının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALEYNA ERTÜRK KİMDİR

Aleyna Ertürk Milli eskrimcilerimizdendir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı gösteren Ertürk sosyal medyada gündem oldu.

MİLLİ ESKRİMCİ ALEYNA ERTÜRK DÜNYA ŞAMPİYONU MU OLDU?

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada Aleyna Ertürk'ün Dubai'de pul müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak tablo 128'i maç yapmadan geçtiği belirtildi.

Aleyna, tablo 64'te Büyük Britanyalı Hannah Lebor'u 15-9, tablo 32'de Fransız Anaelle Doquet'i 15-9, tablo 16'da Rumen Emma Sont'u 15-12, çeyrek finalde ABD'li Sarah Gu'yu 15-7, yarı finalde ise Hong Kong'dan Hailin Chen'i 15-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milli eskrimci Aleyna, finalde Ukraynalı rakibi Anna Maksymenko'yu da 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

