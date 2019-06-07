MAGAZİN

Aleyna Tilki bikinili görüntüsüyle olay oldu! Aleyna'dan bikini yanıtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2019 08:52 | Son Güncelleme

Her yaptığı ve her paylaştığıyla olay olan Aleyna Tilki tatil sezonunu açtı açmasına ama bikini haliyle de olay olmaktan geri kalmadı. Aleyna Tilki bikinili görüntüsüne eleştiri gelince bakın ne tepki verdi.

Her yaptığıyla, pozlarıyla, açıklamalarıyla olay olan Aleyna Tilki bikinili haliyle gündeme bomba gibi oturdu.

19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla Bodrum'da tatile gitti. Tilki, plajda tatilcilerin objektifine takıldı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüleri, takipçiler yorum yağmuruna tuttu.

'O SEN OLMASAN BARİ'

Bazı takipçiler, görüntülerdeki kişinin Aleyna Tilki olmadığını iddia etti.

Bazı takipçiler ise 'Aleyna kilo almış', 'Kliplerdeki o fizik nerede?', 'Aldığın o kiloları geri ver lütfen', 'O sen olmasan bari' gibi yorumlar yaptı.

ALEYNA'DAN CEVAP GELDİ

Aleyna Tilki “kilolu” yorumlarına şu yanıtı verdi: “Boyumuz uzun, yanımızdakiler biraz küçük çıkıyor diye kilolu diyorlar. Kimsenin ölçülerine göre beni kıyaslamayın, bu Aleyna Tilki’ye özgü has ölçü. Zayıf ya da kalın değilim. Ben Aleyna Tilki’yim.”


Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Çapkınlık doğru insanı bulana kadardırÇapkınlık doğru insanı bulana kadardır
Tülin Şahin: İnce ve uzun olduğum için...Tülin Şahin: İnce ve uzun olduğum için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiAleyna Tilki Aleyna Tilki Aleyna Tilki bikini

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

Yer: Adana! Dehşetin izi

Yer: Adana! Dehşetin izi

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesenin ağzını açtı

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesenin ağzını açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emily Ratajkowski kendisini eleştiren erkeklere sert çıktı

O erkeklere sert çıktı! "Vücudumu cesurca sergilemem..."

Rafet El Roman: Çapkınlık doğru insanı bulana kadardır

Çapkınlık doğru insanı bulana kadardır

Tülin Şahin: İnce ve uzun olduğum için...

Tülin Şahin: İnce ve uzun olduğum için...

Shakira vergi kaçırmakla suçlanıyordu! İfade verdi

Vergi kaçırdığı iddia ediliyordu! Mahkemede ayrıcalık isteyince...

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Gülşen: Sahnede en çok ben kazanıyorum

Hadise benim kadar yüksek alamaz! En çok ben!..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.