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Melis İşiten'den kızı Ada hakkında duygusal paylaşım

YouTube'da yayımlanan "Zaten Şov" programıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis İşiten, bu kez anneliğe dair yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ada hakkında samimi ifadeler kullanan İşiten'in sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Melis İşiten'den kızı Ada hakkında duygusal paylaşım
Sariye Nur Dönmez

Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında evlenen Melis İşiten, 2015 yılında kızı Ada'yı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. İşiten ve Kaygılaroğlu, 2019 yılında aldıkları ayrılık kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı. Bir süredir YouTube programıyla adından söz ettiren Melis İşiten'den takipçilerini duygulandıran bir itiraf geldi.

ZATEN ŞOV PROGRAMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Son dönemde YouTube platformunda yayımlanan “Zaten Şov” adlı programıyla gündeme gelen Melis İşiten, programında ünlü isimleri ağırlıyor.

Melis İşiten den kızı Ada hakkında duygusal paylaşım 1

Konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbetlerde zaman zaman kendi özel hayatına ilişkin açıklamalarda da bulunan İşiten, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Melis İşiten den kızı Ada hakkında duygusal paylaşım 2

"ADA'NIN ANNESİ OLMAK BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEY"

Sosyal medya hesabından kızı Ada ile geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu kez annelik hakkında duygusal bir açıklamada bulundu.

İşiten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annelik nasıl bir his bilemem ama Ada'nın annesi olmak başıma gelen en iyi şey."

Melis İşiten'in kızı Ada'ya duyduğu sevgiyi dile getirdiği paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Ünlü oyuncunun anneliğe ilişkin samimi sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Melis İşiten
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