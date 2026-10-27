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Melisa Döngel ve Murda'dan ayrılık sonrası şaşırtan hamle!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın kısa süre önce sona eren ilişkisi yeniden magazin gündemine geldi. Ayrılıklarına rağmen sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, beklenmedik bir hamleyle karşılıklı olarak takipten çıktı.

Melisa Döngel ve Murda'dan ayrılık sonrası şaşırtan hamle!
Sariye Nur Dönmez

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda'nın kısa süre önce sona eren ilişkisi, yeni bir gelişmeyle yeniden magazin gündemine taşındı. Ayrılmalarına rağmen sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, bu kez karşılıklı olarak takipten çıktı. Çiftin bu hamlesi, hayranları tarafından ayrılığın kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

Melisa Döngel ve Murda dan ayrılık sonrası şaşırtan hamle! 1

Arka Sokaklar, Sen Çal Kapımı ve Sadakatsiz gibi televizyon projelerinin yanı sıra dijital platformlarda yayımlanan çok sayıda yapımda rol alan Melisa Döngel, bir süredir rapçi Murda ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alıyordu.

Melisa Döngel ve Murda dan ayrılık sonrası şaşırtan hamle! 2

İnternette yaptığı paylaşımlarla müzik dünyasında adını duyuran Murda ile aşk yaşayan Döngel, son dönemde ünlü rapçinin kliplerinde de yer almıştı.

Ancak ikilinin hızlı başlayan ilişkisi, kısa süre önce aldıkları ayrılık kararıyla sona erdi. Ayrılık haberlerinin ardından Melisa Döngel ve Murda'nın sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi sürdürmesi dikkat çekmişti.

İkilinin bu tutumu, hayranları tarafından ilişkilerinin henüz tamamen sona ermediği şeklinde yorumlanmış, konuya ilişkin paylaşımlar sosyal medyada gündem olmuştu.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Melisa Döngel ve Murda, ayrılığın ardından sosyal medyada yeni bir hamle yaptı.

Ünlü çiftin birbirlerini takip etmeyi bırakması, hayranlarının gözünden kaçmadı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu gelişme, takipçileri tarafından "ayrılığın kesinleşmesi" olarak değerlendirildi.

İKİLİDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Karşılıklı takipten çıkma kararının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken Melisa Döngel ve Murda, yaşanan gelişmeyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Murda
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