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Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

28.04.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye programı ile adını duyuran Aleyna Tilki, yıllar içerisinde en çok dinlenen ve takip edilen isimlerden biri haline geldi. Henüz 22 yaşında olan Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki müziği ve pozlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 2,9 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Aleyna Tilki, Take It of Leave It şarkısı için çektiği cesur klibiyle gündeme oturmuştu. Tilki şimdi de iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

ALEYNA TİLKİ İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde, 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayan Aleyna Tilki sosyal medyada gündem olmuştu.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Cesur pozlarına devam eden isim iç çamaşırıyla yeniden kamera karşısına geçti.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

O pozu çok sayıda beğeni alırken bazı kullanıcılar, "Bebek misin?", "Giyin artık" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Motorun üstünde fileli çorabıyla poz veren Aleyna Tilki adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Yaklaşık 56 bin kişinin beğendiği o poza, "Ülkenin gururu", "Bu sefer kesin bayıldım", "Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?" gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz!

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Aleyna Tilki
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