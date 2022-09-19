Aleyna Tilki'den konser iptaline tepki: Cadı avı dönemine döndük, ama yaksanız da ölmem

İstanbul'da geçtiğimiz gün düzenlenen LGBT karşıtı gösteriye tepki gösteren Aleyna Tilki'nin 24 Eylül Cumartesi günü Osmancık'ta yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edilmişti. Osmancık Belediyesi ise yaptığı açıklamada Aleyna Tilki'nin LGBT karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

"AYRIMCILIĞI GÖZE ALMIŞ BİR ZİHNİYETİN..."

İptal kararının ardından Aleyna Tilki ise açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Tilki, "Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bir şey değil. Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından 'Çocuklarımızın LGBT Dayatmasından Korunması İçin Yürüyoruz' sloganıyla düzenlenen protesto gösterisine, ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

"ZİHNİYETLER ÇOK KORKUNÇ"

Tilki paylaşımında "LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz?

Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç" ifadelerini kullanmıştı.

Çorum'un Osmancık Belediyesi ise Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, ilçede 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Aleyna Tilki konserinin iptal edildiğini duyurmuştu. Konserin iptal gerekçesi olarak şarkıcı Aleyna Tilki’nin açıklamaları olarak gösterilmişti.

Osmancık Belediyesi kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival çerçevesinde 'Halk Konseri' ve 'Gençlik Konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı 'Aleyna Tilki' davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

