Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti! Hatay'dan paylaştı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde de büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felakette depremzedeler için Aleyna Tilki de elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurmuştu. Yardım toplayan şarkıcı Hatay'a gitti.

Aleyna Tilki paylaşımında "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz" dedi.

