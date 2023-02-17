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Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti! Hatay'dan paylaştı

17.02.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aleyna Tilki de depremzede çocukların yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Tilki Hatay'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için harekete geçti! Hatay'dan paylaştı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde de büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felakette depremzedeler için Aleyna Tilki de elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Aleyna Tilki depremzede çocuklar için oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurmuştu. Yardım toplayan şarkıcı Hatay'a gitti.

Ekran Alıntısı

Aleyna Tilki paylaşımında "Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli. Oyun alanı ve oyuncak projesi için bağışlarınıza devam edebilirsiniz" dedi.

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