Aleyna Tilki Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu! Çadır kentten paylaştı

40 bine yakın can kaybının yaşandığı deprem felaketi sonrası, ünlü isimler afet bölgesine çeşitli yardımlar ulaştırmak için kolları sıvadı. Depremzedeleri yalnız bırakmayan bir isim de ünlü şarkıcı Aleyna Tilki oldu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki, Antakya'da çadır kentteki çocukları ziyaret etti. Oyuncak dağıtımı yapan Aleyna Tilki, paylaşımına ''Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli'' dedi.

Depremin ilk gününden beri aktif olarak sosyal medya hesabından afet paylaşımları yapan Aleyna Tilki, takipçilerinden tam puan aldı.



