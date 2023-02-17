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Aleyna Tilki Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu! Çadır kentten paylaştı

17.02.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Güney Doğu Depremi'nin en çok etkilendiği illerin başında yer alan Hatay'ı ziyaret eden Aleyna Tilki, çadır kentte depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

Aleyna Tilki Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu! Çadır kentten paylaştı

40 bine yakın can kaybının yaşandığı deprem felaketi sonrası, ünlü isimler afet bölgesine çeşitli yardımlar ulaştırmak için kolları sıvadı. Depremzedeleri yalnız bırakmayan bir isim de ünlü şarkıcı Aleyna Tilki oldu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki, Antakya'da çadır kentteki çocukları ziyaret etti. Oyuncak dağıtımı yapan Aleyna Tilki, paylaşımına ''Buradaki çocuklar için oyun oynamak, duygularını paylaşmalarına destek olmak çok önemli'' dedi.

Aleyna Tilki Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu! Çadır kentten paylaştı

Depremin ilk gününden beri aktif olarak sosyal medya hesabından afet paylaşımları yapan Aleyna Tilki, takipçilerinden tam puan aldı.

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