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Aleyna Tilki kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

18.11.2023 10:28 | Son Güncelleme:
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‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kasım ayında deniz keyfi yapan Tilki, şimdi de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü ismin son pozları sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Henüz 14 yaşında şöhreti yakalayan; 'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla yıldızı parlayan Aleyna Tilki bu defa bikinili pozlarıyla gündem oldu.

Aleyna Tilki

Kasım ayında deniz keyfi yapan Aleyna Tilki bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aleyna Tilki 2

Takipçileri, ünlü ismin 42 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Kaburgalarını saydım", "Kız Aleyna, kış kış donarsın!", "Gece görsem korkarım" ve "Çok zayıflamışsın, biraz yemek ye" gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki 3

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı Rusya göçmeni bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya geldi.

Aleyna Tilki 4

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.

Aleyna Tilki kapak

Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

KAPAK ALEYNA

Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.

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