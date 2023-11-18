Aleyna Tilki kasım ayında denize girdi! Bikinili pozlarını peş peşe paylaştı

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Henüz 14 yaşında şöhreti yakalayan; 'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla yıldızı parlayan Aleyna Tilki bu defa bikinili pozlarıyla gündem oldu.

Kasım ayında deniz keyfi yapan Aleyna Tilki bikinili pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, ünlü ismin 42 bine yakın beğeni alan gönderisine; "Kaburgalarını saydım", "Kız Aleyna, kış kış donarsın!", "Gece görsem korkarım" ve "Çok zayıflamışsın, biraz yemek ye" gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı Rusya göçmeni bir babanın kızı olarak Konya'da dünyaya geldi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.

Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı.

Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.







