Tarkan'ı tatilde izlemenin bedeli dudak uçuklattı! 'Bir araba parası'

Megastar Tarkan, yaz sezonuna damga vuracak özel bir performansla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 29 Ağustos’ta Marmaris’teki lüks bir otelde sahne alacak olan ünlü sanatçının konser detayları gün yüzüne çıktı.

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” programında gazeteci Mehmet Üstündağ, bu özel gecenin merak edilen şartlarını ve dudak uçuklatan maliyetini açıkladı.

Sadece 400 otel misafirine özel olarak gerçekleşecek butik organizasyonda Tarkan’ı canlı izlemek pek de kolay değil. Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre, konsere katılabilmek için otelde en az 2 gece konaklama şartı bulunuyor.

Mehmet Üstündağ, gizli müşteri olarak oteli arayıp edindiği bilgileri canlı yayında şu sözlerle paylaştı:

“29 Ağustos’ta Tarkan konseri var, oldukça butik olacak ve sadece 400 otel müşterisine özel gerçekleşecek. Oteli gizli müşteri olarak arayıp şartları sordum. En az 2 gece oda-kahvaltı konaklama ve Tarkan konseri dahil paketin bedeli tam 500 bin TL!”

'BİR ARABA PARASI'

Hakan Hatipoğlu duyduğu bu rakam karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve 'Ne, bir araba parası..' ifadelerini kullandı.