Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Popüler şarkıcı Aleyna Tilki yılbaşında Güldür Güldür'de!

O Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum gibi şarkıları seslendiren ve bu şarkılarla geniş bir kitleye hitap eden Aleyna Tilki, yılbaşı gecesinde Güldür Güldür programında yer alacak. Peki Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

28 Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki 22 yaşındadır. Havva Öztel ve Mehmet Tilki'nin kızıdır. 2016 yılından beri müzik kariyerine aktif olarak devam ediyor.

Müzik alanında birbirinden başarılı çalışmalara imza atan Aleyna Tilki aynı zamanda birçok reklam filminde yer aldı.

Genç popçu Aleyna Tilki'nin müzik dalında çok sayıda ödülü bulunuyor.

