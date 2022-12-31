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Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Popüler şarkıcı Aleyna Tilki yılbaşında Güldür Güldür'de!

31.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler şarkıcı Aleyna Tilki, Güldür Güldür programının 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde yer aldı. Bununla birlikte Aleyna Tilki'nin hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Aleyna Tilki, Yetenek Sizsiniz yarışması ile adını duyurdu. Peki Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Popüler şarkıcı Aleyna Tilki yılbaşında Güldür Güldür'de!

O Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Dipsiz Kuyum gibi şarkıları seslendiren ve bu şarkılarla geniş bir kitleye hitap eden Aleyna Tilki, yılbaşı gecesinde Güldür Güldür programında yer alacak. Peki Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Popüler şarkıcı Aleyna Tilki yılbaşında Güldür Güldür'de!

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

28 Mart 2000 doğumlu Aleyna Tilki 22 yaşındadır. Havva Öztel ve Mehmet Tilki'nin kızıdır. 2016 yılından beri müzik kariyerine aktif olarak devam ediyor.

Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Popüler şarkıcı Aleyna Tilki yılbaşında Güldür Güldür'de!

Müzik alanında birbirinden başarılı çalışmalara imza atan Aleyna Tilki aynı zamanda birçok reklam filminde yer aldı.

Genç popçu Aleyna Tilki'nin müzik dalında çok sayıda ödülü bulunuyor.

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