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Uzak Şehir 73. bölüm 2. fragman izle! Herkes senariste seslendi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran fenomen dizi bu defa 73. bölüm 2. fragmanıyla dikkat çekti. Uzak Şehir izleyicileri senariste seslendi.

Uzak Şehir 73. bölüm 2. fragman izle! Herkes senariste seslendi
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Reytinglerde büyük bir çıkış yakalayan dizi bu defa yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanla dikkatleri üzerine çekti.

Uzak Şehir'in yeni bölümüne Alya ve Cihan'ın sahneleri damga vuracakken Alya'nın alevler içinde kalması seyircisini şimdiden heyecanlandırdı.

Uzak Şehir 73. bölüm 2. fragman izle! Herkes senariste seslendi 1

Fenomen diziye sosyal medyada; 'Bebek ölmesin', 'Cihan Alya'yı kurtarsın', 'Bu bölüm bebeği öğrenir inşallah', 'Bebeğini kaybederse izlemeyiz' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR 73. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

UZAK ŞEHİR 73. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya, Enver'in iyiliği için ona gitmesi gerektiğini söyler.

Alya'ya parmağındaki yüzüğün kendisi için bir önemi olmadığını anlatan Cihan, o yüzüğü elbet çıkaracağını ve kalbinde ondan başka kimse olmadığını itiraf eder. Alya ise bu durumda düşmanlarına bir yenisi daha ekleneceği konusunda endişelidir. Öte yandan bulantılarıyla başa çıkmaya çalışırken artık Cihan'a hamile olduğunu söyleyecek mi?

Enver ve Alya alevlerin arasında kalıyor, Cihan, hem Alya'ya hem de çocuğuna yetişebilecek mi?

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Kanal D Uzak Şehir
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