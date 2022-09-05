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Aleyna Tilki konseri son anda iptal etmek zorunda kaldı! "Sahneye çıkamıyorum"

05.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum" diyerek geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Aleyna Tilki'nin bir konseri son anda iptal oldu. Aleyna Tilki sosyal medyasından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatarak "Bu kötü günler geçecektir" yorumunda bulundu.

Aleyna Tilki konseri son anda iptal etmek zorunda kaldı! "Sahneye çıkamıyorum"

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde sitem ederek "Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…" demişti.

Ekran Alıntısı

Konserlerinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kalan Aleyna Tilki son konserinin de iptal olmasıyla yıkıldı.

Ekran Alıntısı

"KASITLI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Aleyna Tilki dün akşam yaptığı paylaşımda "Kadıköy'deki sahnemle ilgili ihtiyaçlarıma duyarlılık göstermediklerinden ve sözleşme maddelerimizi organizasyon tarafından son anda ihlal ettiklerinden dolayı bugünkü sahneye çıkamıyorum. Oysa hepiniz görmek çok istemiştim. Son anda bana yaşatılan bu aksaklığın kasıtlı olduğuna inanıyorum" dedi.

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