Aleyna Tilki konseri son anda iptal etmek zorunda kaldı! "Sahneye çıkamıyorum"

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde sitem ederek "Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…" demişti.

Konserlerinin iptal edilmesiyle karşı karşıya kalan Aleyna Tilki son konserinin de iptal olmasıyla yıkıldı.

"KASITLI OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Aleyna Tilki dün akşam yaptığı paylaşımda "Kadıköy'deki sahnemle ilgili ihtiyaçlarıma duyarlılık göstermediklerinden ve sözleşme maddelerimizi organizasyon tarafından son anda ihlal ettiklerinden dolayı bugünkü sahneye çıkamıyorum. Oysa hepiniz görmek çok istemiştim. Son anda bana yaşatılan bu aksaklığın kasıtlı olduğuna inanıyorum" dedi.



