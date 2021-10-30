Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür

Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor. Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.



Bu defa takipçileriyle soru- cevap yapan Öztel, bir takipçisinden gelen soruyu görünce sinirlerine hakim olamadı.



"Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu karşısında sinirlenen Öztel, ağzını bozarak küfür etti.





