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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür

30.10.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel her paylaşımıyla olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs atlatan Öztel, son olarak Instagram hesabından yaptığı soru-cevap ile dikkatleri çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür

Küçük yaşta şöhret kapısını aralayan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızından geri kalmıyor. Sosyal medyada kızı kadar popüler olan Öztel, sık sık paylaşımlarıyla gündem oluyor.
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Bu defa takipçileriyle soru- cevap yapan Öztel, bir takipçisinden gelen soruyu görünce sinirlerine hakim olamadı.
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"Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu karşısında sinirlenen Öztel, ağzını bozarak küfür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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