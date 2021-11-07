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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla yine gündemde

07.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi bir süreliğine terk eden Aleyna Tilki'nin annesi iddialı tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel siyah büstiyerli pozuyla ilgi odağı oldu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel pozlarıyla yine gündemde

Bir süreliğine ülkeden giden Aleyna Tilki kadar ailesi de gündem oluyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel de en az kızı kadar dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

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Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak siyah büstiyeri ile sosyal medyayı yaktı geçti.

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TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETTİ

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kusursuz fiziği ile "Bu nasıl anne?" dedirtti.

Ekran Alıntısı
Öztel aynı zamanda bir takipçisinden gelen mesajı da ifşa ederek gündeme geldi. Kendisine "Ömür törpüsü" diyen bir takipçisini paylaşan Öztel paylaşımında "Çok güldüm" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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