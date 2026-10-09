Dilber Ay'ın kızından İbrahim Karakaş'a ağır suçlamalar! '"Yağlı kapıyı buldun..."

Şarkıcı Dilber Ay 2019 yılında, 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttuğunu söylemişti.

61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanıştı. Geçen ay dünyaevine çiftten Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi.

Yoğun bakımda tedavi gören Karakaş, zorlu sürecin ardından yeniden sağlığına kavuştu. Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi.

'BİR YAĞLI KAPI DAHA BULDUN'

Tüm bu yaşananların ardından Dilber Ay'ın kızı, Karakaş'a sert tepki göstererek, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" dedi.