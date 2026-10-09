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Ahbap soruşturmasında tutuklanmıştı! Avukat Ece Güner tahliye edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan avukat Ece Güner, yaklaşık üç ay sonra tahliye edildi.

Ahbap soruşturmasında tutuklanmıştı! Avukat Ece Güner tahliye edildi
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada Avukat Ece Güner, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

16 Temmuz'da cezaevine gönderilen Güner, yaklaşık üç aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Ahbap soruşturmasında tutuklanmıştı! Avukat Ece Güner tahliye edildi 1

Tutukluluk sürecinde açıklamalarda bulunan Ece Güner, Ahbap Derneği veya derneğin kurucusu Haluk Levent ile suç teşkil edecek herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etmişti.

Güner, soruşturma dosyasında gündeme gelen para hareketlerinin ise kişisel bir borç ilişkisinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

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soruşturma ahbap
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