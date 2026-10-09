Ahbap soruşturmasında tutuklanmıştı! Avukat Ece Güner tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada Avukat Ece Güner, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

16 Temmuz'da cezaevine gönderilen Güner, yaklaşık üç aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Tutukluluk sürecinde açıklamalarda bulunan Ece Güner, Ahbap Derneği veya derneğin kurucusu Haluk Levent ile suç teşkil edecek herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etmişti.

Güner, soruşturma dosyasında gündeme gelen para hareketlerinin ise kişisel bir borç ilişkisinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.