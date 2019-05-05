MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki'nin yeni reklam filmi projesi, dondurma markası Cornetto için çekilen klip yayınlandı.

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Ünlü dordurma markası, ‘Cornetto şarkısı’ için bu yıl Aleyna Tilki ile anlaştı. Reklam filminde hem şarkı söyleyen hemde klipte yer alan Aleyna'nın imajı ise dikkat çekici. Sarı saçlarına alıştığımız Tilki, reklam filmi için siyah saçlarıyla karşımıza çıktı.

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Klip için kamera karşısına geçen Tilki, dondurma tanıtımı için iki farklı role büründü. Birinde sarı eteği ve sarı saçıyla gözüken Tilki, diğerinde siyah saçlarıyla dikkat çekti.

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Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından; ''Ben bile kendimi tanımakta zorlandım, sizce hangi Aleyna daha güzel?'' diye sordu.

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Hayranları ise Aleyna'nın esmer halini hiç beğenmeyerek ''Çabuk sarışın haline dön'' diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki esmer

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