Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Yanındaki gizemli erkek gazetecileri tehdit etti

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gece yanında gizemli bir erkekle Etiler’de bir restoranda buluştu. Takvim’den Doğan Savaş’ın haberine göre; Aleyna Tilki ve erkek arkadaşı restoranda 3 saat vakit geçirdi. Restoran çıkışı görüntülendiklerini fark eden panik yaparak kaçmaya çalıştı.

Genç şarkıcının erkek arkadaşı, kendisini çekmeye çalışan gazetecilere tehditler savurdu. "Beni çekmeyin, polis çağırırım" diyerek oradan uzaklaşmaya çalışan adamı, Aleyna Tilki’nin şoförü görüntü alınmasın diye montunu çıkararak üzerlerini örttü. Ne yapacağını bilemeyen ikili yeniden mekana girdi.

"ÇOK ACELEM VAR"

Bir süre sonra mekândan yalnız ayrılan Aleyna Tilki, "Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım." diyerek uzaklaştı.

