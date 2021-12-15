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Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Yanındaki gizemli erkek gazetecileri tehdit etti

15.12.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç kuşağın popüler ismi Aleyna Tilki, son aylarda çıkardığı İngilizce albümüyle dikkatleri üzerine çekti. Londra’dan döndükten sonra sık sık basının karşısına çıkan genç şarkıcı, dün akşam yanında gizemli bir erkekle Etiler’de objektiflere takıldı. Aleyna Tilki’nin gizemli erkek arkadaşı görüntülendiklerini fark edince gazetecilere tehditler savurarak kaçmaya çalıştı.

Aleyna Tilki’nin olaylı gecesi! Yanındaki gizemli erkek gazetecileri tehdit etti

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gece yanında gizemli bir erkekle Etiler’de bir restoranda buluştu. Takvim’den Doğan Savaş’ın haberine göre; Aleyna Tilki ve erkek arkadaşı restoranda 3 saat vakit geçirdi. Restoran çıkışı görüntülendiklerini fark eden panik yaparak kaçmaya çalıştı.

Aleyna Tilki ve gizemli sevgilisi

Genç şarkıcının erkek arkadaşı, kendisini çekmeye çalışan gazetecilere tehditler savurdu. "Beni çekmeyin, polis çağırırım" diyerek oradan uzaklaşmaya çalışan adamı, Aleyna Tilki’nin şoförü görüntü alınmasın diye montunu çıkararak üzerlerini örttü. Ne yapacağını bilemeyen ikili yeniden mekana girdi.

Aleyna Tilki ve gizemli sevgilisi 1

"ÇOK ACELEM VAR"

Bir süre sonra mekândan yalnız ayrılan Aleyna Tilki, "Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım." diyerek uzaklaştı.

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Aleyna Tilki
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