Esra Bilgiç davet tarzıyla tam not aldı! Güzelliğiyle mest etti

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi.

Gece için özel olarak hazırlanan Bilgiç davet tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Oyuncu, siyah rengin asaletini ve iddialı detayları bir araya getiren tercihiyle gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başardı. Derin göğüs dekoltesiyle öne çıkan siyah elbisesini oversize kesim siyah blazer ceketle tamamlayan Bilgiç, feminen ve güçlü bir görünüm sergiledi.

Elbisenin üzerine serpiştirilen ışıltılı taş işlemeleri tasarıma hareket katarken, göğüs kısmındaki dantel ve taş detayları da dekolteyi daha çarpıcı hale getirdi.

TAM NOT ALDI

Ceketinin yakasına iliştirdiği pembe gül ise tamamen siyah görünümüne romantik bir dokunuş kattı. Esra Bilgiç'in geceden karelerine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Esra Bilgiç için sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'Sade ama asil', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.