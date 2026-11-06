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Esra Bilgiç davet tarzıyla tam not aldı! Güzelliğiyle mest etti

"Diriliş Ertuğrul", "Ramo", "Kanunsuz Topraklar", "Zamanın Kapıları" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Bilgiç, son olarak Netflix'in özel davetinde ortaya çıktı. Ünlü ismin davet tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Esra Bilgiç davet tarzıyla tam not aldı! Güzelliğiyle mest etti
Öznur Yaslı İkier

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç, Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösterdi.

Gece için özel olarak hazırlanan Bilgiç davet tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Oyuncu, siyah rengin asaletini ve iddialı detayları bir araya getiren tercihiyle gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başardı. Derin göğüs dekoltesiyle öne çıkan siyah elbisesini oversize kesim siyah blazer ceketle tamamlayan Bilgiç, feminen ve güçlü bir görünüm sergiledi.

Esra Bilgiç davet tarzıyla tam not aldı! Güzelliğiyle mest etti 1

Elbisenin üzerine serpiştirilen ışıltılı taş işlemeleri tasarıma hareket katarken, göğüs kısmındaki dantel ve taş detayları da dekolteyi daha çarpıcı hale getirdi.

Esra Bilgiç davet tarzıyla tam not aldı! Güzelliğiyle mest etti 2

TAM NOT ALDI

Ceketinin yakasına iliştirdiği pembe gül ise tamamen siyah görünümüne romantik bir dokunuş kattı. Esra Bilgiç'in geceden karelerine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Esra Bilgiç davet tarzıyla tam not aldı! Güzelliğiyle mest etti 3

Esra Bilgiç için sosyal medyada; 'Harika görünüyor', 'Sade ama asil', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç
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