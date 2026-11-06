Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etmişti! Sebebi ortaya çıktı

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim geçtiğimiz aylarda verdiği radikal bir karar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünsal, hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre bu ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Cankurt köşesinde şu ifadeleri kullandı;

İHANETİ KABUL ETTİ

''Geçenlerde karşılaştığım Tuba Hanım, sonunda ihaneti itiraf etti. Emir Ulusoy'un, kendisini evlerine girip çıkan, çok yakın bir arkadaşı ile aldattığını söyledi. Hatta Emir Ulusoy da ihaneti kabul etmiş. Ancak çok ilginçtir ki; Tuba Hanım, ipliğini pazara çıkarabilecekken, tüm ısrarlarıma rağmen ilişkisinin bitmesine neden olan o 'çok yakın' arkadaşının ismini vermedi''