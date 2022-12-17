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Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

17.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından daha önce Gülşen'in giydiği büstiyer ile poz verdi. Konserlerine ara veren Tilki, son paylaşımda "Yakında sürpriz var" dedi.

Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Tilki cüretkar kıyafetiyle verdiği pozu yayınlayarak yakında bir sürpriz yapacağını duyurdu.

DAHA ÖNCE GÜLŞEN GİYMİŞTİ

Gülşen'in daha önce konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan siyah büstiyerden giyerek kamera karşısına geçen Aleyna Tilki, verdiği cüretkar pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Yakında sürpriz var" ifadelerini kullandı.

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SES TELLERİ YIRTILDIĞI İÇİN ŞARKI SÖYLEMEYECEK

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" dedi.
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Bir paylaşım daha yapan Tilki, bu sefer isim vermeden tepki göstererek "Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" diyerek gözdağı verdi.

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Aleyna Tilki sosyal medya

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