MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'den Barbie tarzı!

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'den Barbie tarzı!

23.07.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzunca bir süredir vizyona girmesi beklenen Barbie sonunda vizyonda. Dünyada Barbie çılgınlığı başlamışken Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel de bu çılgınlığa tarzlarıyla dahil oldu. Anne kızın süper minili tarzı gündemde.

Aylardır beklenen 'Barbie' vizyona girdi ve dünya çapı gişe hasılatında 'Oppenheimer'ı ikiye katladı. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" filmi tüm dünyada konuşuluyor.

Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatacak.

1

Filmin baştan aşağı pembe hali sosyal medyada da çeşitli trendleri beraberinde getirdi. Trende uyanlar arasından Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel de vardı.

Yunanistan'da ev ve aşk! 'Yerliyim' pozları Yunanistan'da ev ve aşk! 'Yerliyim' pozları

Kızı kadar adından söz ettiren anne Havva Öztel pembe mini tarzıyla pozlarını paylaştı. Annesinin ardından Aleyna Tilki'den de iddialı pozlar geldi.

2

Pozları görenler "En iyi Barbie anne", "Anasına bak kızını al", "Kızı tamam da anneye yakışmıyor bu hareketler" yorumlarında bulunduç

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Niye yaşlanmıyorsun” yorumuna bakın ne yanıt verdi!“Niye yaşlanmıyorsun” yorumuna bakın ne yanıt verdi!
Korkusu ortaya çıktı! Değiştirdiği ev sayısını duyanlar inanamadıKorkusu ortaya çıktı! Değiştirdiği ev sayısını duyanlar inanamadı
Kanserle mücadele ediyorken o soru şoke etti! "Korkmuyorum, teslimim"Kanserle mücadele ediyorken o soru şoke etti! "Korkmuyorum, teslimim"
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki sosyal medya anne

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı
İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.