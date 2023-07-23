Yunan DJ ile yakınlaştı, paraya kıyıp ev aldı! Demet Özdemir'den 'yerliyim' pozları

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in görkemli düğünü 8 ay sonra boşanma haberinin gölgesinde kaldı. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boşandı, ikili soluğu tatilde aldı. Özdemir yalnızca tatilleriyle değil hem pozları hem de hakkında iddialarla da gündemde.

Demet Özdemir boşanma sonrası kararını verdi ve Yunanistan'dan ev almak için adım attı. Bir süre komşuda tatil yapan ev bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

Demet Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı.



Demet Özdemir, 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Yunanistan'da kendisine 1 milyon euro'ya ev aldı.

Özdemir sosyal medya hesabından yayımladığı son fotoğrafında ise, "Turist değil yerliyim" notunu düştü.

