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Yunan DJ ile yakınlaştı, paraya kıyıp ev aldı! Demet Özdemir'den 'yerliyim' pozları

23.07.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan DJ Sergio ile yakınlaştığı iddia edilen Demet Özdemir, Yunanistan'da ev almıştı. Demet Özdemir 1 milyon euro'ya aldığı evden sonra komşudan çıkmaz oldu. Oyuncu "Turist değil yerliyim" pozlarıyla da dikkat çekti.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in görkemli düğünü 8 ay sonra boşanma haberinin gölgesinde kaldı. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir boşandı, ikili soluğu tatilde aldı. Özdemir yalnızca tatilleriyle değil hem pozları hem de hakkında iddialarla da gündemde.

Demet Özdemir boşanma sonrası kararını verdi ve Yunanistan'dan ev almak için adım attı. Bir süre komşuda tatil yapan ev bakan Demet Özdemir o sırada iddialara göre gönlünü de Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı.

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Demet Özdemir, bir doğum günü partisinde tanıştığı DJ Sergio'yu dinlemeye gitmeye başladı ve ikili yakınlaştı.

Ekran Alıntısı
Demet Özdemir, 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Yunanistan'da kendisine 1 milyon euro'ya ev aldı.

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Özdemir sosyal medya hesabından yayımladığı son fotoğrafında ise, "Turist değil yerliyim" notunu düştü.

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Demet Özdemir Oyuncu Oğuzhan Koç

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